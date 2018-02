Hardenberg wil licht langs vier fietsroutes

Dat vindt de gemeente nodig nu Overijssel verlichting langs provinciale wegen buiten de bebouwde kom wil verwijderen. Om dat te kunnen uitvoeren neemt de provincie straatverlichting die nu nog in eigendom en beheer is van de Overijsselse gemeenten over. Gemeenten blijven nog wel verantwoordelijk voor verlichting langs provinciale wegen bìnnen de bebouwde kom.

Jachthuisweg

In het buitengebied van de gemeente Hardenberg gaan zo 114 lichtmasten over in Overijsselse handen. Dat levert Hardenberg een kostenbesparing van circa 7.500 euro per jaar op. Maar langs diverse parallelwegen, zoals gedeelten van de Ommerweg en de Kloosterstraat, staat nu geen verlichting, terwijl het wel drukbereden routes van en naar school en thuis zijn. Dat geldt ook voor de Jachthuisweg, waaraan ook asielzoekerscentrum Heemserpoort is gevestigd. Bewoners van het azc gaan vaak slecht verlicht in het donker wandelen of fietsen, zo bleek deze week nog weer eens uit een evaluatie van het in oktober 2016 geopende azc.