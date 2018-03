Hardenberg wil met geld minister van het gas af

Iers feest rukt op in Bergentheim

13 maart Duitsland bracht de Oktoberfeesten, uit Amerika waaide Halloween over. Als het aan Gerrit en Jeanette Veltink ligt, is St. Patrick's Day het volgende buitenlandse feest dat we hier gaan vieren. Zaterdag nemen ze alvast een voorschot met het St. Patrick's Festival bij Zaal Veenlust in Bergentheim.