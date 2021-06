Hardenberg wil N34 en N36 veiliger: motie voor vierbaansweg

Djordi (24) uit Dedems­vaart wilde met een bijl op zijn ouders inhakken: ‘Het was een noodkreet’

20 mei Met een bijl in zijn handen stond Djordi L. in maart dit jaar tegenover zijn vader in Dedemsvaart, zo was het Openbaar Ministerie donderdag van mening in de Zwolse rechtbank. Hij dreigde zijn ouders wat aan te doen, omdat hij maar geen hulp kreeg. ‘Misschien moet ik maar naar het gemeentehuis gaan en mensen doodsteken of een schietpartij veroorzaken om wel hulp te krijgen. Maar ik ga mijn ouders vermoorden’.