Hardenberg wil nieuw beleid voor landschap ontsierende gebouwen

Andere invulling

Waar boeren eerst de mogelijkheid hadden om een woning te bouwen op de plek van een gestopt, agrarisch bedrijf, biedt het nieuwe beleid meer mogelijkheden. Naast de mogelijkheid om een woning neer te zetten, wordt er ook groen licht gegeven voor schuren, bouwoppervlaktes of een andere invulling van de bestemming. Daarnaast mag een woning nu op een andere plek landen, in plaats van op dezelfde plek waar het oude gebouw gesloopt werd. ,,We willen beweging in het buitengebied aanmoedigen’’, vertelt wethouder Martijn Breukelman. ,,We willen er breder mee omgaan. Bijvoorbeeld een schuur neerzetten, in plaats van een woning. En die zou je dan ook ergens anders mogen neerzetten.’’ Het is wel de bedoeling dat de gebouwen in Hardenberg landen, niet in een andere gemeente. ,,Tja, het gaat om maatwerk’’, reageert Breukelman. ,,Het staat niet in de regeling dat het mag of niet, we zullen dan gewoon in gesprek gaan om te kijken wat mogelijk is.’’