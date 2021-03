Hardenberg wil ondermijning harder aanpakken: ook integriteit onder de loep

Groene kleur hekwerk onderdoor­gang Balkbrug gesprek van de dag

2 maart De werkzaamheden aan de onderdoorgang in Balkbrug naderen hun voltooiing. Menig inwoner is benieuwd naar de afrondende fase, maar veel mensen zijn ook benieuwd naar de definitieve kleur van de brug. ‘Dat gifgroene hekwerk wat je nu ziet, dat is toch zeker wel grondverf’, hoorde je vooral in het begin nadat de brugdelen geplaatst waren. Maar de letters Balkbrug op de brugleuning maken duidelijk dat dit niet het geval is.