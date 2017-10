Hardenberg wil oplossing voor 'oma-huisjes'

Zo'n 300 woningen in het buitengebied van Hardenberg zijn op papier bijna niets waard. Terwijl de huidige eigenaren ze wel gekocht of verkregen hebben als volwaardig huis. Immers, banken, gemeente en andere overheden legden geen strobreed in de weg bij koop, hypotheek of verbouw van deze 'extra' woningen. De gemeente wil deze woningen nu gaan legaliseren.

Van oudsher zijn veel woningen in het buitengebied in Hardenberg aangepast om inwoning van ouders of kinderen mogelijk te maken. Twee huishoudens zijn hierbij gevestigd in één woning. Meestal kon hierdoor mantelzorg verleend worden aan ouders of zorgbehoevende kinderen. Zo deed men dat vroeger immers in deze streek.

Extra woning

Deze extra woningen zijn in het bestemmingsplan aangeduid met een 'i' of een 'a'. Dat leidt nu tot problemen bij eigenaren. Banken, gemeente of provincie erkennen soms de extra woning niet. Daardoor verliezen die extra woningen hun waarde en wordt het onmogelijk voor de eigenaren om ze te verkopen of hypotheken te verlengen.

Hardenberg wil het mogelijk maken deze woningen alsnog volwaardig te erkennen in het bestemmingsplan. De provincie heeft ermee ingestemd en heeft toegezegd dat deze ‘nieuwe’ woningen niet ten koste gaan van de bouwvoorraad (het aantal nieuwbouwwoningen dat de gemeente mag bouwen, red). ,,De woningen zijn immers al bewoond, vindt ook de provincie", vertelt wethouder Douwe Prinsse.

Zelfstandige woning

Bij de gemeente zijn op dit moment ongeveer 300 inwoonsituaties bekend. De eigenaren van deze woningen met een 'a' of een 'i' als toevoeging moeten de gemeentelijke belastingen betalen (WOZ, vastrecht, rioolrecht, en dergelijke) ook al is geen sprake van een zelfstandige woning. Feitelijk is geen sprake meer van inwoning, maar van zelfstandige bewoning door twee huishoudens.

In de praktijk leidt deze situatie vaak tot problemen onder meer bij aan- of verkoop en financiering en heeft soms schrijnende situaties tot gevolg. Diverse partijen (waaronder banken, makelaars en notariaat, maar ook bewoners en eigenaren) hebben aan het gemeentebestuur gevraagd een oplossing te zoeken voor deze gevallen. Voor zover haalbaar wil het gemeentebestuur het mogelijk maken inwoonsituaties om te zetten naar twee zelfstandige woningen.