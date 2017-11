Hardenberg wil 'schuldenstress' te lijf

Ambtenaren worden nu getraind in deze werkwijze, waarbij inwoners de vaardigheden worden bijgebracht die nodig zijn om economisch zelfredzaam te worden en te blijven. Met cliënten wordt een stappenplan gemaakt om de stress die schulden opleveren te verminderen. ,,Probleem van stress is namelijk dat je dan niet meer goed in staat bent om vooruit te kijken'', legt De Vent uit. ,,In Amerika hebben ze met deze methode het goede voorbeeld gegeven, door jonge moeders in de bijstand te stimuleren een studie of opleiding te volgen en werkervaring op te doen.'' De cliënten krijgen intensief begeleiding op gebied van geld, huisvesting, scholing en gezondheid.

Het invoeren van de nieuwe methode, die 'de inwoner in zijn kracht zet', maakt deel uit van het armoede- en minimabeleidsplan ‘Leven zonder geldstress 2018-2020’ dat op 12 december ter goedkeuring aan de Hardenbergse raad wordt voorgelegd. In dit beleidsplan staan naast Mobility Mentoring nog zeven andere actiepunten centraal. Zo moet er een eenvoudig benaderbaar aanspreekpunt komen, waardoor meer mensen bereikt kunnen worden. Kinderen blijven voor de gemeente Hardenberg voorop staan, omdat zij er zelf niet voor kiezen om in geldzorgen op te groeien. Het kunnen meedoen in de samenleving is niet alleen voor kinderen belangrijk, maar ook voor volwassenen. Via voorlichting/advies en educatieve projecten moet voorkomen worden dat jongeren in de schulden raken. Jongeren tot 18 jaar moeten schuldenvrij zijn of worden. ,,Indien nodig wil de gemeente hun schulden afkopen. Maar dat is niet vrijblijvend, zij moeten dan wel een verplicht traject volgen'', aldus De Vent. De gemeente werkt met diverse partners samen om armoede en schulden te voorkomen of te beperken. Zo worden huurders met huurachterstanden via de woningcorporaties sneller benaderd, zodat de achterstand niet verder hoeft op te lopen.