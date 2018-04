Hardenberg wil streekfunctie uitbouwen

Duurzaamheid

Aandeslag-trofee

Inwoners en de gemeenteraad zijn nauw betrokken geweest bij de eerste fase van het opstellen van de Hardenbergse omgevingsvisie. Inwoners konden ideeën en wensen doorgeven via de website bouwjeeigenbuurt.nl en facebook, en op vier avonden in Kloosterhaar, Dedemsvaart, Ane en Hardenberg. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft van dit voorbeeldproject een speciale brochure uitgebracht voor nieuwe raadsleden die landelijk beschikbaar is. Als uitvloeisel van 'Bouw je eigen buurt' gaan in de tweede fase nog weer 200 inwoners meedenken en -praten, samen met Plaatselijk Belang-bestuurders. Hardenberg is ook gevraagd om zich in te schrijven voor de 'Aandeslag-trofee 2018' en staat op een lijst voor 'interessante werkbezoeken' voor gemeenteambtenaren en -bestuurders.