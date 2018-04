Hardenberg wil vier wethouders van vier partijen

Donderdag wordt met vertegenwoordigers van die drie partijen gesproken, waarbij naast informateur Jeroen Goudt ook de wethouderskandidaten van beide christelijke partijen aanwezig zijn. Fractievoorzitter en lijsttrekker Martijn Breukelman (27) is maandagavond in de ledenvergadering van het CDA Hardenberg gepresenteerd als kandidaat-wethouder, voor de CU was die vóór de verkiezingen al bekend: Alwin te Rietstap.

Volledig scherm Fractievoorzitter en lijsttrekker Martijn Breukelman is kandidaat-wethouder voor het CDA. © gemeente hardenberg

Geen breekpunten

CDA-informateur Jeroen Goudt vertelde vanmorgen tijdens een persconferentie in het gemeentehuis dat de afgelopen week met vertegenwoordigers van alle acht partijen is gesproken. Daarbij kwamen belangrijke onderwerpen aan de orde als de zondagsopenstelling, afschaffing betaald parkeren, de 'transitie' naar duurzame energie, grootschalige landbouw en natuurontwikkeling, de regiofunctie van Hardenberg, armoedebestrijding en basisinkomen, en bestuurlijke vernieuwing. ,,Geen enkele partij ziet in een van die onderwerpen een breekpunt, er worden geen blokkades opgeworpen. Alle partijen zien mogelijkheden om de verschillen op deze terreinen te overbruggen. Bijvoorbeeld wat zondagsopenstelling betreft zit er een breed gebied tussen alles dicht, of alles open'', aldus Goudt.

Kandidaten

Omdat er - afgezien van burgemeester Peter Snijders - een compleet nieuw college aantreedt, wordt donderdag in de gesprekken met OpKoers.nu, VVD en PvdA ook veel over personen gesproken: de kandidaat-wethouders. ,,Het liefst zitten we dan ook met die kandidaten aan tafel, zodat we kunnen uitvinden wie goed past in het college'', vertelt Goudt. Het nieuwe college moet een team zijn dat constructief allerlei zaken oppakt. De partijen moeten daarom ook met stevige kandidaten komen die al bestuurlijke ervaring hebben of de potentie hebben zich vlot in te kunnen werken. Daarnaast is het belangrijk dat zij een 'bovenlokaal bestuurlijk netwerk' en een grote maatschappelijke betrokkenheid hebben, en laagdrempelig zijn in hun contacten met inwoners.

Tweede wethouder

Om als derde en vierde partij mee te doen aan de collegevorming zijn in eerste instantie de drie partijen in beeld die drie of meer zetels behaalden. Mocht dat geen haalbare optie blijken dan komen 50Plus en de eenmansfracties van GroenLinks en D66 alsnog in aanmerking. Als er een college van maar drie partijen wordt gevormd, is het CDA bereid alsnog een tweede wethouder te leveren.

Beslotenheid