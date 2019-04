Hardenberg wil windmolens in bosrijk Diffelerveld

Het bosgebied langs de provinciale weg N36 ten zuiden van de rotonde Witte Paal is geschikt voor het plaatsen van windturbines. Er is ruimte voor vier tot acht turbines, bleek anderhalf jaar geleden uit een onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie dat Pondera Consult uitvoerde in opdracht van de gemeente Hardenberg. Terreineigenaar Staatsbosbeheer staat positief tegenover de mogelijke komst van windmolens op het Diffelerveld, nabij de buurtschap Diffelen. Maar het bosperceel maakt wel deel uit van het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (NNN, vroeger ‘Ecologische Hoofdstructuur’ genoemd). Dat is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden en vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid. Het Rijk en de provincies hebben afgesproken dat in zulke NNN-gebieden het principe 'nee, tenzij’ geldt. Dat betekent dat landschap en natuurwaarden niet mogen worden aangetast, tenzij er geen alternatieven zijn en er sprake is van een ‘groot openbaar belang’.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer, ‘grootgrondbezitter’ van NNN-gebieden, staat in principe open voor plaatsing van windturbines op zijn terreinen en vindt het belangrijk zo een steentje bij te dragen aan de energietransitie. Daarbij wil Staatsbosbeheer wel rekening houden met de gevolgen voor natuur en recreatie. Maar de provincie Overijssel wil tot nu toe niet meewerken aan plaatsing van windmolens op NNN-natuurgebieden, zo is dat ook vastgelegd in de Overijsselse omgevingsvisie. In een brief aan de gemeenteraad schrijven B en W van Hardenberg nu dat dit soort locaties samen met de regio ‘opnieuw worden bezien’ en dat ze daarom met het nieuwe provinciebestuur dat de komende weken wordt gevormd in gesprek willen over het verder ontwikkelen van plannen voor 'windpark Diffelerveld’. De gemeente heeft de provincie al over dat Hardenbergse standpunt geïnformeerd.

Laagvliegroute

Mocht het provinciale licht dan alsnog op groen gaan moet bij het verder uitwerken van plannen wel rekening worden gehouden met enkele woningen aan de rand van het gebied, en met de laagvliegroute van Defensie die parallel langs de overzijde van de N36 leidt en bij de rotonde Witte Paal afbuigt richting Hardenberg en Gramsbergen. Die route waar militaire vliegtuigen tot 75 meter boven het maaiveld mogen vliegen wordt op dit moment niet gebruikt voor oefeningen, maar wil Defensie wel in stand houden.

