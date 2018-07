Hardenberg wil winkels van De Spinde naar stadskern

Het is de bedoeling dat detailhandel uit dit winkelgebiedje naast het gemeentehuis verdwijnt. Dat past in het streven naar een compacter 'kernwinkelgebied', zoals dat in de zomer van 2017 door de gemeenteraad is vastgelegd in de detailhandelsstructuurvisie. De gemeente werkt samen met ondernemers en vastgoedeigenaren aan 'het versterken en toekomstbestendig maken' van het centrum van Hardenberg.

Kernwinkelgebied

Het kernwinkelgebied concentreert zich dan rond de Voorstraat/Oosteinde, de Markt, Fortuinstraat en het Van Wevelinckhovenplein. Omliggende gebieden worden getransformeerd tot aantrekkelijke locaties voor wonen, werken of voorzieningen, daar gevestigde winkels worden zoveel mogelijk verplaatst naar de stadskern. Dat geldt dus ook voor De Spinde, waar nu nog diverse ondernemers zijn gevestigd. Van bakkerij Van Elburg tot de schoenen- en kledingzaak Scapino.

Centrummanagement

,,Het is onze ambitie deze detailhandel te verplaatsen naar het kernwinkelgebied en eventueel de detailhandelsbestemming te verwijderen. Vervolgens kan het gebied toekomstbestendig gemaakt worden en kunnen er andere functies gevestigd worden, zoals bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening, cultuur, zorg en wonen'', vertelt wethouder Martijn Breukelman. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de hier gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren en de Stichting Centrummanagement Hardenberg, die mee willen werken aan het onderzoek. Op verzoek van de ondernemers heeft de gemeente hierbij de regie.

Rabobank

Om die reden kocht de gemeente vorig jaar ook al het leegstaande voormalige Rabobankpand. Op korte termijn zijn er geen plannen dat vroegere bankgebouw te slopen, zegt Breukelman. ,,Op langere termijn zou dat wel een mogelijkheid zijn.'' ,,Bijvoorbeeld bij een ander project van ons, de MBI-betonfabriek in Raalte, was direct duidelijk dat die gebouwen wel tegen de vlakte moesten'', vult HMO-directeur Han Wiendels toe.

Wehkamp

De HMO, waarvan de provincie Overijssel de enige aandeelhouder is, wil samen met gemeenten locaties in binnensteden of op bedrijventerreinen weer vitaal maken. De zelfstandig opererende maatschappij brengt niet alleen kennis in, maar draagt ook bij aan het investeren en financieren, zonder winstoogmerk. Zo werkte HMO ook mee aan het plan voor de verhuizing van postorderbedrijf Wehkamp uit Dedemsvaart naar Zwolle, waarna andere bedrijven deze locatie konden invullen.

Haalbaarheid

De gemeente en de HMO gaan de komende maanden in overleg met de ondernemers het plan voor De Spinde verder uitwerken, om te zien of het ruimtelijk, financieel en maatschappelijk gezien haalbaar is. ,,We streven er naar dat er nog dit jaar meer duidelijkheid is over de haalbaarheid'', aldus Breukelman. Gistermiddag tekende hij samen met Han Wiendels een intentieovereenkomst.