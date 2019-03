Hardenberg zoekt jongerendelegatie tijdens DemoCrazy festival

Vechtdalge­meen­ten willen groenere tuinen

4 maart Inwoners van de drie Vechtdalgemeenten worden gestimuleerd om in hun tuinen waar mogelijk bestrating te vervangen door groen. Daarvoor sluiten Hardenberg, Ommen en Dalfsen zich aan bij de Operatie Steenbreek. Dat is een landelijke stichting die mensen er meer bewust van wil maken hoe belangrijk het is om in ‘versteende tuinen’ een aantal stenen te vervangen door planten of gras.