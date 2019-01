Hardenberg zwaait Professor Waterinkschool uit

Cijfers woninginbraken Meer woningin­bra­ken in Hardenberg en Ommen, daling in Dalfsen

29 januari Het aantal woninginbraken in de gemeenten Hardenberg en Ommen is het afgelopen jaar gestegen ten opzichte van 2017. In Dalfsen was er juist een daling te zien. Dat blijkt uit cijfers van de politie Oost-Nederland die de Stentor heeft opgevraagd.