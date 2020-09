Hardenberg zwaait waarnemer Wiggers met staande ovatie uit

Aan het eind van de reguliere raadsvergadering nam hij gisteravond afscheid van Hardenberg. ,,Met een licht gevoel van weemoed, maar tegelijk ook een goed gevoel want ik heb me hier thuis gevoeld en welkom, in de hele gemeente.’’ Corona overschaduwde de periode vanaf februari-maart, blikte Wiggers terug in zijn slotwoorden. Het was diep ingrijpend voor de samenleving. Na enkele maanden van versoepeling lijkt het virus nu zijn positie weer in te nemen, waarschuwde de waarnemer nog eens.