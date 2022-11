Hardenberger (21) staat terecht voor verkrachting, maar zegt dat slechts sprake was van ‘een kus en een duw’

Stokoude mijters en baarden, maar geen cadeautje in het Sinter­klaas­mu­se­um Hardenberg dit jaar: ‘Werd te duur’

Sinterklaas en zijn gevolg zijn helemaal thuis in Hardenberg, want ze hebben afgelopen week weer hun intrek genomen in het Sinterklaasmuseum in ’t Stadhuus. Voor de bezoekers is deze Sinterklaastijd dit jaar wel iets minder traditioneel. Wie langskomt, krijgt nu geen cadeau van Sint, maar een blik in het verleden.

20 november