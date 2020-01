Hardenberger (45) opgepakt in groot henneponderzoek in Friesland

Video Gefrus­treer­de Han (74) uit Dedems­vaart wacht en wacht maar op subsidie­geld voor pelletka­chel (en hij is niet de enige)

13:23 Han Stapersma (74) uit Dedemsvaart verving in oktober van het vorige jaar zijn gaskachel voor een pelletkachel. Onder meer omdat hij daarvoor een rijkssubsidie van 500 euro zou krijgen. Zo’n vijftien weken later is hij in een bureaucratische mallemolen van heb ik jou daar beland en is er nog geen cent uitgekeerd. ,,Daarvan word ik link.”