Hardenberger Geert Jalving steekt 3000 uur werk in miniatuurbouw van oude ophaalbrug over de Vecht

‘Kleine’ verkeers­fout in Dedems­vaart: slachtof­fer voorgoed invalide

15 juni Nog dagelijks spookt het door het hoofd van een automobilist die vorig jaar een ernstig ongeluk veroorzaakte op de weg Noord Stegeren in Dedemsvaart. Hij botste op een tegenligger, die door de klap in een keer van haar zelfstandigheid is beroofd. De vrouw op leeftijd heeft een dwarslaesie opgelopen, waardoor ze niet meer kan lopen, incontinent is geworden en voor alles afhankelijk is geworden van hulp om haar heen.