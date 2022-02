Hardenberger Jan ziet droom in vervulling gaan: stichting Noaber krijgt ontmoetingsplek en kringloop ineen

,,Een plek in Hardenberg waar je gewoon ‘mag zijn’”, vertelt Altena. ,,Waar je niets moet en de koffie klaar staat. Blijf niet eenzaam thuis, kom een bakje doen. Mogelijk is dat de eerste stap weer in de maatschappij. Hier is iemand die luistert of waar je rustig een boek mag lezen of een spelletje kunt doen. Of juist helemaal niets.”