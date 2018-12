Hardenberger raakt rijbewijs kwijt na forse snelheidsovertreding

video Lange jassen verboden na diefstal dure gitaren in Dedems­vaart

6 december Bij een diefstal in The Fellowship of Acoustics in Dedemsvaart zijn twee gitaren met een gezamenlijke waarde van 12.500 euro ontvreemd. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt: ook in 2017 was de winkel doelwit van een inbraak. Eigenaar Rudi Bults is ten einde raad. De politie gaat een onderzoek starten.