Hardenberger ramt spoorwegovergang na diefstal in Duitse supermarkt

Bejaarde vrouw uit Gramsber­gen en man (51) uit Klooster­haar ernstig gewond bij ongeluk in Duitsland

2 november Een 90-jarige automobiliste uit Gramsbergen is vanmorgen rond half 10 in haar Opel Corsa frontaal gebotst op de Opel Combo van een 51-jarige automobilist uit Kloosterhaar. Het ongeluk vond plaats vlak over de Nederlandse grens in het Duitse Laar.