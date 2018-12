Hardenberger zat met kerst bij vluchtelingen in Athene: ‘Ik wil gewoon iets doen’

,,We wisten bij voorbaat al dat we ze niet mee konden nemen hoor’’, zegt Peter van der Heide, die eergisteren weer thuiskwam na een week in Griekenland. ,,Dat was ook niet het hoofddoel. Ons doel was om te zorgen dat het politiek op de kaart gezet zou worden, dat er aandacht voor zou komen’’, legt hij uit. ,,Om de vluchtelingen nu naar Nederland mee te nemen is nu niet haalbaar, maar je stelt naast zo’n hoofddoel ook kleinere doelen. Het gaat niet om ons, het gaat om de vluchtelingen. Zij zitten daar. Zij hebben nu wel op kerstavond een groep mensen gezien die speciaal voor hun naar Griekenland zijn gekomen. Ze hebben mensen gezien die voor hun willen vechten, dat is ook wat waard.’’ Zijn vrouw Henny knikt instemmend en werpt een trotse blik op haar echtgenoot. ,,Peter heeft kerst doorgebracht met de vluchtelingen, en wij moesten de kerstdagen doorbrengen zonder Peter.’’