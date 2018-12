Hardenbergers gaan in 2019 iets meer betalen voor huren sportaccommodatie

video Lange jassen verboden na diefstal dure gitaren in Dedems­vaart

9:26 Bij een diefstal in The Fellowship of Acoustics in Dedemsvaart zijn twee gitaren met een gezamenlijke waarde van 12.500 euro ontvreemd. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt: ook in 2017 was de winkel doelwit van een inbraak. Eigenaar Rudi Bults is ten einde raad. De politie gaat een onderzoek starten.