Hardenbergers in de rij om vluchtelingen te begeleiden

De buddy (Engels voor maatje, vriend of helper) helpt de vluchteling zijn weg te vinden in de samenleving. De interesse van Hardenbergers om mee te doen betekent dat het Buddy Project Hardenberg volgende maand kan beginnen met de eerste tien buddy's.

Voorzitter Ayold Buit van de werkgroep Diaconaal Platform is enthousiast over de vorderingen met het project die in korte tijd gemaakt zijn. Tijdens de open dag van het Hardenbergse asielzoekerscentrum (azc) in september werden flyers uitgedeeld over het 'maatjesproject'. Ook was er een Facebookpagina op internet voor aangemaakt, en die werd druk bezocht.