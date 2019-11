Hardenbergers juichen niet bij nieuwe parkeervoorstellen

Het parkeren in Hardenberg gaat op de schop. Vanavond mochten inwoners meedenken en -praten over de wijze waarop hun heilige koe in de toekomst aan de kant kan worden gezet.

,,Wij wonen in een appartement op De Markt in het centrum van Hardenberg. Met een eigen parkeerplaats. Soms staan we bij de slagboom van het Wevelinckhovenplein als dertigste in de rij. Een blauwe zone onder het LOC en het gemeentehuis zou een oplossing zijn. Dan parkeert men eerder ook daar”, zegt een echtpaar.

Scenario’s

Er zijn een paar mogelijkheden voor de toekomst. Een scenario is het instellen van een blauwe zone, waar anderhalf tot drie uur gratis geparkeerd kan worden. In de andere variant blijven bezoekers van de stad betaald parkeren. Prijzen van vergunningen gaan dan omlaag in het gebied dat zich in dit scenario uitstrekt tot het station. Een inwoner van de M. Azn. Ruyterstraat verbaast zich over deze invulling, wijzend op de plattegrond die aan de muur hangt. ,,Straks woon ik in een vergunningenzone. Maar kijk, de burgemeester Schuitestraat, met de twee scholen Greydanus en Vechtdal College, blijft zonder vergunning. Zo gaat de irritatie van parkeren van onze straat straks naar hen toe.” Medewerker van de gemeente Gerrit Dorgelo hoort dit aan en heeft niet meteen een passend antwoord op deze vraag.

Reactieformulier

De opkomst is groot. Terwijl vragen worden beantwoord in de hal, met de verschillende uitgewerkte scenario’s als grote afbeeldingen, is de volgende groep alweer aan het luisteren in de collegezaal. Ook zij wordt voorbereid op een bezoek aan de hal, waar ze tevens een reactieformulier in kunnen vullen. Wethouder Jan ten Kate meldt dat er al veel reacties vooraf zijn binnengekomen. ,,De kraskaart bij de vergunninghouders is hierbij de grootste ergernis. Daarop moet je aangeven hoe lang je bij iemand op visite blijft. Vooraf betalen bij het parkeren wil men ook niet. De meeste reacties komen uit Hardenberg, Bergentheim en Gramsbergen.”

Drukker