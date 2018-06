Hardenbergers moeten nog eens bijna drie maanden omrijden voor nieuwe weg

Eigenaren schuur waar drugslab werd gevonden: ‘Wij wisten van niets'

8:39 In de schuur achter haar paardenbedrijf in Schuinesloot werd afgelopen dinsdag een groot drugslab ontdekt en haar echtgenoot zit sindsdien vast. Zelfs is ze volledig van de kaart: ,,Wij wisten van niets. We waren dubbel voorzichtig met nieuwe huurders vanwege de hennepplantage die hier vorig jaar opgerold is.''