Hardenbergers spotten vogels van verschillende pluimage in hun tuin: van zwarte kraai tot bonte specht

Tweede prikplek in IJsselland: na Zwolle ook vaccina­ties in Hardenberg

25 januari Wie een uitnodiging krijgt voor een coronavaccinatie kan vanaf 8 februari ook terecht in de Evenementenhal in Hardenberg. GGD IJsselland heeft voor Hardenberg gekozen als tweede vaccinatielocatie. Nu is Zwolle nog de enige plek in de regio IJsselland waar de coronaprikken worden gegeven.