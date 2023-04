Hardenbergs bedrijf heeft weer internationale roem

Stalker ook verdacht van poging tot wurgen agent bij Zwolse cellen: ‘Het duurde 10 of 15 seconden’

Toen de 26-jarige T.B. de cel in moest omdat hij een Zwolse opnieuw belaagd zou hebben, ging het mis in het cellencomplex in Zwolle. De man wordt nu een poging doodslag op een van de agenten verweten, bleek dinsdag op de regiezitting.