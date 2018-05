Hardenbergs college bestrijdt vergrijzing

Drie zittende wethouders legden donderdagavond hun functie neer en maakten plaats voor vier nieuwelingen. Martijn Breukelman (CDA), Alwin te Rietstap (ChristenUnie), Falco Bruinsma (Opkoers.nu) en Gitta Luiten (PvdA) gaan de gemeente de komende vier jaar samen met burgemeester Peter Snijders besturen.

Hoger onderwijs

Een van de belangrijkste onderwerpen in het recent gesloten coalitieakkoord is de vergrijzing. ,,Daar maak ik mij zeker zorgen om", zegt Breukelman. ,,Ik ben bang dat veel jongeren vertrekken die naar het hoger onderwijs willen. Dat is hier bijna niet te volgen en mede daardoor is het aantal hbo-banen ook niet hoog."

Hardenberg kent momenteel naast haar mbo-scholen één opleiding op hbo-niveau, namelijk de studie verpleegkunde. Volgens wethouder Luiten, belast met de portefeuille Onderwijs, moet dat aantal groeien. ,,We moeten die opleidingen naar Hardenberg halen. Als ze overwegen om hier naartoe te komen, dan zullen we er alles aan doen om ze zo goed mogelijk te ontvangen."

Werkgelegenheid

Maar er moet meer gebeuren om Hardenberg jong en fris te houden. ,,Je moet een betaalbaar woningaanbod hebben, maar ook werkgelegenheid voor de doelgroep. Die economische stimulans moet er zeker zijn. En natuurlijk moeten de voorzieningen op orde zijn, dat niveau moeten we in stand houden. Door bijvoorbeeld te blijven investeren in sport, cultuur en centrumontwikkeling", stelt Breukelman, die er alles aan wil doen om Hardenberg leefbaar te houden. ,,Als je voor die zaken zorgt, dan lever je mensen een veilig klimaat om hier te blijven."

Bereikbaarheid

Ook speelt de bereikbaarheid van andere steden vanuit Hardenberg voor het nieuwe college een grote rol. ,,De verbinding met bijvoorbeeld universiteitssteden zoals Enschede en Groningen is heel belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld door het spoor naar Emmen door te trekken naar Groningen. Daarvoor zal de regio zich sterk moeten maken, om als één collectief richting Den Haag te stappen", bepleit Te Rietstap.

Misbalans

De ChristenUnie-wethouder ziet een niet zo florissante ontwikkeling. ,,Er is sprake van een misbalans. Je moet als gemeente kijken of je er een evenwicht in kunt krijgen. Dat is een uitdaging. Hardenberg is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, maar het aanbod van werk is een wezenlijke factor. Daar moeten we ons voor blijven inzetten. Als je stil gaat staan, dan kom je in een krimp."

Volgens het college moet de gemeente steeds net iets meer doen. ,,Je zit in een regio van het land, namelijk de grensstreek, en daar moet je net een extra stapje zetten. Dan ben je in staat om de lijn vast te houden, maar dat is en blijft een grote opgave", meent Te Rietstap.

