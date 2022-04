Hardenbergs college moet niet weer een duiventil zijn: 'Stabiel bestuur is belangrijk’

QR-code naast Stolper­stei­ne in Dedems­vaart en Balkbrug: herinne­ring aan Joodse inwoners levend houden

Gunter Demnig plaatst in het weekeinde voor Pasen in Balkbrug en Dedemsvaart in totaal 35 Stolpersteine die herinneren aan vermoorde Joodse inwoners. Op elk adres tikt de Duitse kunstenaar ook een extra messing steentje in het plaveisel met een QR-code.

22 maart