Hardenbergs college verliest 36 jaar ervaring

,,In de zestien jaar dat ik wethouder ben hebben we nooit hoeven te stemmen over een collegevoorstel. Als een portefeuillehouder onvoldoende steun kreeg, moest hij een week later in de volgende collegevergadering met betere argumenten komen’’, roemt Prinsse de constructieve samenwerking, terwijl hij met zijn collega-wethouders in ‘De Koffiepot', in 2016 nog uitgeroepen tot beste koffiezaak van Nederland, op de avond voor de gemeenteraadsverkiezingen onder het genot van een lekkere koffie met sprits terugblikt. ,,Met elkaar de loef afsteken bouw je geen goed team op’’, beaamt Janssen. ,,We lezen ook altijd alle stukken, bemoeien ons met alle onderwerpen. Het onweerde nooit in het college, maar soms waaide wel een stevige wind’’, vult De Vent aan. ,,Het moet ook niet te comfortabel worden, je moet samen streven naar het beste voorstel, voor alle Hardenbergers.’’

Groeigemeente

De drie scheidende wethouders kijken voldaan terug op wat de voorbije jaren is bereikt, samen met de raad en inwoners. Janssen: ,,Met Nijmegen zijn we de enige gemeente aan de Duitse grens die groeit.’’ Prinsse: ,,We tellen zo’n 60.500 inwoners, en 25.000 woningen. In de afgelopen zestien jaar zijn er vierduizend huizen bijgebouwd. We zijn ook veel meer dan een agrarische gemeente, er is ook veel bedrijvigheid. Vijfduizend zelfstandige ondernemers zorgen voor 25.000 arbeidsplaatsen.’’

Grindwasserij

Maar zijn er ook dieptepunten? Bijvoorbeeld de affaire rond de legalisering van de grindwasserij van Jacobs in Balkbrug? Prinsse: ,,Dat werd op de persoon gespeeld, maar ervaar ik niet als een dieptepunt. Ik was blij dat de rechter destijds aanvullend onderzoek eiste, toen konden we aantonen dat er niks significant mis was met het bedrijf. Persoonlijke drama’s vond ik veel erger, als je namens het college families bezocht na een zwaar ongeluk, zelfdoding of huisuitzetting. Dat doet me zeer.’’

Budget N340

Janssen: ,,Ik heb vaak verkeer en vervoer gedaan. Grootste teleurstelling is dat Provinciale Staten enkele jaren geleden honderd miljoen weghaalde uit het budget voor de N340. We hadden daar graag de zelfde invulling aan willen geven als nu de N34 krijgt, met ongelijkvloerse kruisingen. Voor mij persoonlijk was het een grote schrik toen zes jaar geleden bij mij een tumor werd ontdekt. Maar ik ben dankbaar dat ik door mocht...’’

Oeps

De Vent werd twee jaar geleden beticht van vriendjespolitiek rond een bijeenkomst voor boeren over zonnepanelen. Niet-uitgenodigde ondernemers plaatsten een paginagrote advertentie met aantijgingen richting gemeente en wethouder in weekblad De Toren met de kop ‘Oeps’. ,,Dat vond ik vervelend, ik probeerde wel zuiver te handelen. Naderhand is dat wel uitgesproken. Als wethouder zit je in een glazen huis, daar moet je wel mee om kunnen gaan, daar moet je niet wakker van liggen.’’

Waaraan hebben jullie zulke goede herinneringen dat jullie er wel op de foto willen?

De Vent: ,,We hebben grote stappen gezet met de Samen Doen-teams, die in buurten, wijken en kernen hulp en ondersteuning bieden aan gezinnen en alleenstaanden op gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg. Dichter bij de mensen hè. Maar ik bewaar ook goede herinneringen aan de inspiratiesessie over de proef met het basisinkomen; hopelijk geeft de nieuwe raad daar een vervolg aan. Ook zijn veel zonnepanelen geplaatst op gemeentelijke daken, we worden steeds duurzamer.’’

Vechtpark

Janssen: ,,Samen met de schoolbesturen hebben we een integraal huisvestingsprogramma opgesteld, met nieuwbouw, verbouw en ook samengaan van scholen. Trots ben ik ook op de huidige uitbouw van de N34 en de uitvoering van plannen voor Ruimte voor de Rivier, zoals het Vechtpark, met ook veel ruimte voor recreatie en natuur.’’

Sportaccommodaties

Prinsse: ,,Er is veel gerealiseerd, in onze 29 kernen maar ook in het buitengebied waar we ruimte bieden voor een passende invulling van vrijkomende agrarische bebouwing. Waarbij we ook veel aandacht besteden aan de inpassing in het landschap, om verrommeling tegen te gaan. Bijvoorbeeld nieuwbouw naast herstel van een houtwal; als je iets ‘pakt’ van het landschap geef je ook iets terug. Ook ben ik trots op de sportaccommodaties die in de hele gemeente zijn gerealiseerd.’’

Groepsfoto