Hardenbergs paar heeft kersthuis met 21.000 lichtjes

videoToen ze vijftien jaar geleden van Amersfoort naar Hardenberg verhuisden begon het. ,,Eerst met een paar ledslangen en lantaarntjes, daarna kwam er steeds meer bij. Vooral de laatste zeven, acht jaar. Nu is ons kersthuis versierd met 21.000 lichtjes’’, vertelt Albert Braker (57) met een twinkeling in zijn ogen. Samen met zijn vrouw Marian (51) steekt hij elk jaar veel tijd en geld in de uitbundige versiering van hun huis aan de Boesemeer in de wijk Marslanden. ,,Met alleen maar warm-witte ledjes, we houden niet van gekleurde lampjes, dat wordt zo'n kermis...’’

Het in symmetrische architectuur opgetrokken vrijstaande herenhuis baadt elke avond en vroege ochtend in een zee van licht. Kinderen lopen langs met de mond open van verbazing, passerende fietsers en automobilisten minderen vaart om de vele versieringen beter te kunnen bekijken. ,,Of de buren het niet teveel vinden? Nee, we krijgen juist heel veel enthousiaste reacties. Bijvoorbeeld ook van opa's en oma's, die met hun kleinkinderen hier speciaal langs wandelen om te zien wat er dit jaar weer bij is gekomen. Iedereen wordt er vrolijk en blij van. We krijgen elk jaar ook kaartjes van mensen die schrijven dat ze het een genot vinden om naar te kijken. Dat zijn mensen uit de buurt, die kaartjes worden hier zonder postzegel in de bus gegooid.’’

Lees door onder de foto

Volledig scherm Albert Braker en zijn vrouw Marian hebben 21.000 lampjes verwerkt in hun kerstverlichting. © Alex Mulder

Stijlvol

De versiering oogt stijlvol, in dit genre. Daar tekent vooral de heer des huizes voor. ,,Ik bouw het altijd evenwichtig op, wat past bij ons huis. Bij sommige andere versierde huizen denk je wel eens ‘jonge jonge’, veel te uitbundig allemaal met bontgekleurde, knipperende verlichting en jengelende geluiden. Dat is niks voor ons.’’ Albert begint al medio november met de opbouw, soms een paar uur, dan weer een halve dag. ,,Al met al ben ik zo'n 24 uur bezig, Marian een uur of twaalf.’’

Zangkoor

Niet alleen buiten kom je ogen tekort, ook binnen, waar Marian de scepter zwaait. Voor de vensterbank staan vier beelden van koorzangers in Victoriaanse kledij, die zo uit een Dickens-boek lijken te zijn geplukt. ,,Die hebben we gekocht met geld dat ik kreeg van mijn moeder, die twee jaar geleden is overleden. Dat is zo een mooi aandenken aan haar’’, vertelt de thuiszorgmedewerkster. Ook staan er kerstmannen in allerlei uitvoeringen, sommige komen van de Action. Maar op tafel ligt weer een met de hand geborduurd kerstkleed, tijdens de zomervakantie op de kop getikt in Italië. ,,Dit jaar zijn we begonnen met een ‘kerstdorp’, met allerlei verlichte miniatuurhuisjes. En in de woonkamer staat nu ook een grotere kerstboom. Weer een kunstboom, de vorige hebben we 21 jaar gebruikt. We doen wel lang met onze spullen.’’ Om de voet van de boom cirkelt een treintje met wagons. ,,Dat moest natuurlijk wel, want Albert werkt bij de NS, op kantoor.’’ De drie poezen in huis steken geen poot uit naar alle versieringen. ,,In het begin bespoten we Mickey, Esmee en Milou wel met de bloemenspuit als ze ergens aan wilden komen, dat hebben ze goed geleerd.’’

Merry Christmas

Marian en haar man, die hun vrienden informeren via de facebookpagina ‘Kersthuis Hardenberg - Christmas House Netherlands’, helpen elkaar waar nodig en zijn het altijd met elkaar eens over de versieringen. ,,Bijna altijd’’, bekent Marian. ,,Boven de garage hangt verlichting met 'Merry Christmas'. Die wilde Albert eerst boven de voordeur hangen, maar dat was veel te groot, dat vond ik niks. Nu hangt het boven de garage.’’ ,,Ik wilde altijd al iets hebben met Merry Christmas’’, reageert Albert en legt de arm om haar schouders.

100 euro

Het paar investeert gestaag in de gezamenlijke hobby. Ze schatten dat ze de afgelopen jaren zo’n vijf tot tien mille hebben uitgegeven aan verlichting en versiering. En wat kost de extra benodigde stroom? ,,Vorig jaar zo'n 75 euro, heb ik uitgerekend. Dit jaar hebben we nòg meer lichtjes en zal dat maximaal 100 euro zijn. Maar dat hebben we er graag voor over.’’ Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden betaalt volgens het Nibud maandelijks 46 euro aan elektriciteit.

Sinterklaas

De versiering ging dit jaar zelfs wat eerder aan. In voorgaande jaren wachtte de Hardenbergse familie eerst geduldig tot Sinterklaas het land uit was, legt Albert uit. ,,Maar bij het opbouwen vroegen kinderen me al nieuwsgierig wanneer de lichtjes weer aan gingen. Toen heb ik de leerkrachten van basisschool de Marsweijde hiernaast gevraagd of het kwaad kon als de lichtjes al eerder aan zouden gaan. 'Moet je doen, kinderen zien dat onderscheid toch niet', zeiden ze. En dus branden onze lampjes dit jaar al sinds eind november.’’ Of ze het huis met de meeste kerstlichtjes zijn durven ze niet te garanderen. ,,Maar volgens RTV Oost hebben we tot nu toe de meeste lichtjes in Overijssel.’’