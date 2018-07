Hardenbergs paar wil helpen én oud worden in Gambia

Liefde voor de medemens in nood. Dat doet Anneke en Aad Twigt binnenkort verhuizen naar Gambia. ,,Daar kunnen we er zijn voor ze! Daar hebben de mensen begeleiding en ondersteuning nodig. Hier is alles geregeld, daar helemaal niets, het is voortdurend improviseren. Het spreekt ons zo aan om dat verantwoordelijke werk te doen, want we zijn daar thuis", vertelt de 55-jarige Hardenbergse.

Hun woning aan de Hessenweg hebben ze al verkocht. Van bovenaf konden ze dit weekeinde nog een blik werpen op hun vertrouwde omgeving, vanuit de mand van een heteluchtballon. Een cadeau van de kinderen, verzilverd tijdens het Hardenbergse ballonfestival.

Gambiaans huis

Bijilo in Gambia ziet er heel anders uit. Daar ligt nu nog een dor stuk grond met alleen wat mangobomen, waarop ze een nieuw huis in Gambiaanse stijl gaan bouwen. Zelf gaan ze op de bovenverdieping wonen. De begane grond is voor een lokaal gezin, vertelt Anneke Twigt. ,,Ze betalen geen huur want ze hebben er de centen niet voor. De man hebben we al geholpen met studie daar. De vrouw gaat koken. Die mensen gaan voor ons een brug vormen, om de cultuur diepgaander te leren kennen en geaccepteerd te worden binnen de gemeenschap. En ook een veilige manier om ons opbouwwerk daar te kunnen doen."

Ontwikkelingswerk

Acht jaar lang reisde het paar naar het Gambiaanse dorpje Manduar, eerst voor een vakantie, sindsdien voor ontwikkelingswerk. Ze hebben er al veel eigen spaargeld aan besteed, ook zijn in Hardenberg inzamelingsacties gehouden. Bijvoorbeeld voor onderwijs, veilig drinkwater halen uit een oude waterput, een eenvoudige toiletvoorziening, maar vooral om een kliniek op te richten. ,,Deze medische voorziening loopt nu als een trein, met driehonderd tot vijfhonderd patiënten per maand.’’

Verhuiskisten

Aad Twigt (77), die 23 jaar geleden stopte met zijn zaak in woninginrichting en nu AOW heeft, is druk bezig om de verhuizing te regelen. Zo timmert hij kisten waarin spullen naar Afrika worden verhuisd. Ook bij het verschepen van spullen voor de kliniek verzorgde Twigt de logistiek, vertelt zijn vrouw. ,,Eind september emigreren we. Als we gesetteld zijn, moet Aad gaan genieten. Daar heeft hij recht op. Ik ga op mijn manier genieten: mensen helpen, opbouwen. De allerarmsten bezoeken, schrijnende gevallen onder ogen nemen om er iets positiefs mee te doen. Aandachtspunten worden ook de besnijdenissen, de bevallingen et cetera. Je wil niet weten hoe het daar aan toe gaat.’’

Drinkwater