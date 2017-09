Hardenbergs raadslid Hanssen stapt over van D66 naar VVD

Binnen de partij heersen verschillende opvattingen over de manier waarop het debat moet worden gevoerd, omschrijft Hanssen een van de struikelpunten. ,,In het voorjaar kenden we een moment van spanning. Het ging geloof ik over de participatieraad en mij werd verweten een standpunt niet op correcte wijze te hebben verwoord." Hoe het had gemoeten? ,,Waarschijnlijk met stemverheffing en rood aangelopen hoofd. Zoals anderen dat doen."



Over de onvrede volgde niet veel later gesprekken tussen Rodermond, Hanssen, steunfractieleden en het bestuur. Hanssen: ,,Maar ik merkte dat er achter mijn rug om toch bij het bestuur over mij gesproken werd. Dan blijft dat gebrek aan vertrouwen." Rodermond herkent zich niet in de omschrijvingen van Hanssen. ,,Die typering laat ik aan mevrouw Hanssen. Blijkbaar was het voor haar genoeg reden voor een overstap."