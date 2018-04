Hardenbergs theater rijgt records aaneen

,,Volgend seizoen kruipen we zelfs richting de 35.000, verwacht ik. De bezetting is hier uniek hoog'', constateert de 35-jarige theaterdirecteur, ,,45 van alle 85 voorstellingen waren uitverkocht, gemiddeld was circa 75 procent van de stoelen bezet. Landelijk schommelt dat percentage rond de 60.''

Honderd voorstellingen

Voor het nieuwe seizoen, van september 2018 tot juni 2019, staan geen 85 maar zelfs honderd voorstellingen gepland. ,,Dat is machtig spannend, want dit nieuwe programma hebben we anderhalf jaar geleden in de steigers gezet.'' In alle genres wordt het aantal voorstellingen uitgebreid, ook dans en toneel, kunstvormen die doorgaans geen volle bak trekken. ,,We laten ons niet leiden door bezoekersaantallen, we bieden voor elk wat wils. Een theater kost nu eenmaal geld, een gesloten theater is het goedkoopst. De Voorveghter is een gemeentelijk theater, veel theaters zijn geprivatiseerd en daar wordt de 'stropdas aangetrokken' waarna alleen de publiekstrekkers nog worden geboekt.'' Het cultureel centrum aan de Vecht werd bij de laatste verbouwing, in 2007, uitgebreid met een nieuwe theaterzaal met 480 stoelen. De oude theaterzaal, nu verpacht als bioscoop, telt er 300. ,,Tot 2007 draaiden we met onze programmering negatief, met 480 plaatsen draaien we positief en stijgt het bezoekersaantal jaarlijks.''

Rundfunk

In het nieuwe seizoen staan tal van bekende namen op de planken, Veurink licht alvast een tipje van de sluier op. Zo is er cabaret van Youp van 't Hek, Bert Visscher en Paulien Cornelisse, maar ook de onder jongeren populaire Jandino en de 'theaterhit' Rundfunk. Miss Montreal en Ellen ten Damme treden op, maar ook operazangeres Tania Kross met haar vertolking van Carmen. Balletgezelschappen uit Moskou en Kiev brengen de voorstellingen Sleeping Beauty en Notenkraker, moderne dans is er van Introdans. Naast toneelproducties als Turks Fruit en Westerborkserenade staan ook weer twee voorstellingen op de rol van de succesvolle streekproductie Winterkraaien. Met zang, muziek, film en voordracht (door rasvertelster Thea Kroese) wordt het gelijknamige boek van Aar van de Werfhorst verbeeld over het harde leven en de dood van zeven turfstekers die omstreeks 1900 verdronken in een vaart in het veenlandschap op de grens van Salland, Twente en het Vechtdal.

Nieuwe website

De brochure met het volledige programma ligt op 3 mei in de brievenbus van de 'Vrienden van De Voorveghter', op 9 mei wordt die huis aan huis bezorgd op 55.000 adressen in Hardenberg en de buurgemeenten Ommen en Coevorden. Ook op de website is het programma dan te zien. Die site is vernieuwd, voor het eerst na veertien jaar, en past zich nu ook aan aan kleinere beeldschermen van tablets en smartphones. Ander voordeel van die vernieuwde site is dat bezoekers nu zelf kunnen bepalen voor welke stoel(en) ze een kaartje willen kopen.

Uitbreiding