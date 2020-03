Hardenbergs ziekenhuis screent nu ook patiënt en bezoeker in triage-tent

Het ziekenhuis Röpcke Zweers in Hardenberg heeft in navolging van vele andere ziekenhuizen nu ook een triage-tent bij de ingang staan. Maandag is de tent opgebouwd en direct in gebruik genomen. Alle bezoekers en patiënten die het ziekenhuis in willen moeten eerst een korte vragenlijst invullen en een temperatuurmeting onder gaan. Het ziekenhuis wil onder meer weten of de persoon kortgeleden in contact is geweest met een besmet persoon of dat deze zelf ziekteverschijnselen heeft. Het ziekenhuis wil hiermee corona-besmetting binnen het ziekenhuis zoveel mogelijk zien te voorkomen.