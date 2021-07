Hardenbergs zonnepark ‘past beter op rand Duitse grens’

Vrijspraak en werkstraf voor verdachten rond centraal distribu­tie­punt voor wietkweke­rij­en

24 juni Een centraal distributiepunt voor de bevoorrading van meerdere wietkwekerijen in Oost-Nederland stond in 2017 in een flatje in Hardenberg. Een verdachte in dit onderzoek is vrijgesproken, een tweede verdachte kreeg vandaag een werkstraf opgelegd.