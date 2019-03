Hardenbergse Amira dolenthousiast over autoreis naar Rome: Mensen gaan meer nadenken

De 17-jarige heeft de afgelopen drie dagen heel wat uren in een elektrische auto doorgebracht, die beschikbaar gesteld werd door een dealer uit Hengelo. Samen met haar moeder kroop ze in de Nissan Leaf, om van Hardenberg naar Rome te rijden. Op Instagram en YouTube houdt de scholiere een soort reisdagboekje bij, onder de naam ‘klimaatbewust naar Rome'. De autoreis is haar allesbehalve tegengevallen. ,,We moeten om de 200 kilometer laden, dat ging elke keer goed. Het is een hele mooie reis, we genieten erg van de natuur’’, vertelt Perfors. ,,Door alle bergen... ik ben gewoon ontroerd door de schoonheid van de natuur, het is ultiem genieten. Ik raad iedereen aan die geluk zoekt om naar de natuur te gaan.’’