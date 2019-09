Hardenbergse Bakkerij Borgman failliet

In maart van dit jaar moest de tweede vestiging, die in 2017 in de wijk Marslanden was geopend, al gesloten worden vanwege het niet verlengen van het huurcontract. De eigenaar van dat pand, waar de bakkerij in was gevestigd, verkocht het aan de Aldi, die het contract niet wilden verlengen. Wat het faillissement van de bakkerij heeft veroorzaakt, is vooralsnog onbekend. De curator die het faillissement moet afhandelen is mr. H. Boven. Bakkerij Borgman (voorheen Bakkerij Olsman) is sinds 1967 gevestigd in Hardenberg.