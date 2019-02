Hardenbergse ballerina's mogen dansen in voorstelling van The Royal Moscow Ballet

De schouders hoog en de handen gevouwen. De meiden van balletschool Cora hebben een spannende tijd achter de rug: afgelopen vrijdag kregen zij de kans om een plekje in een beroemd ballet te veroveren. In maart komt The Royal Moscow Ballet weer naar Nederland, waar lokale danseresjes de kans krijgen mee te dansen met The Sleeping Beauty in de Voorveghter. Vrijdagavond kwam de Russische danseres en choreograaf Anastasia Emelianova een masterclass geven aan de Hardenbergse ballerina's.

De spanning is voelbaar vrijdagavond, in de frisse balletzaal van het LOC. Lang koud blijven ze niet, het tempo zit er goed in bij Anastasia Emelianova. De Russische laat de meiden de fijne kneepjes van het vak zien, in uiterste concentratie. Gespannen staan alle 22 ballerina's op een rij. En die spanning is terecht, want direct na de masterclass vindt de selectie plaats. Wie mag er allemaal mee dansen in maart?

Discipline

Van de warming up aan de barre gaat het naar de oefeningen op de balletvloer. Er heerst discipline, er wordt niet gepraat of gegiecheld. Daar is ook geen tijd voor: ook het niveau is hoog. Balletdocente Cora van der Meulen zit te genieten van haar leerlingen: ,,Hoe vaak krijg je de kans om mee te doen aan zoiets fantastisch? Nooit, toch? Er waren geen eisen van tevoren, iedereen kon zich opgeven. Ik heb ze gestimuleerd om allemaal te komen. Ik ben benieuwd wie er uiteindelijk gekozen wordt. Deze meiden genieten echt van ballet en daar gaat het uiteindelijk om. Heerlijk!’’

Kostuums