Hardenbergse basisschool stort zich in de wildwaterbaan voor Zappsport

In het sportprogramma van Zapp maken kinderen kennis met verschillende takken van sport. Dit keer is Hardenberg aan de beurt, de kinderen gaan kanoën op de Wildwaterbaan in het Vechtpark. Drijfnat staat Elmar uit Kloosterhaar naast een kano. De 12-jarige leerling is zenuwachtig, maar heeft er ook veel zin in. De dag begon voor hem en zijn klas met een ‘shampoo-shuffle’. ,,We moesten op een soort handdoek door de gymzaal schuiven, op je kont’’, vertelt hij lachend. ,,Degenen die wonnen kwamen in de finale.’’ En tijdens die finale nemen de meisjes het op tegen de jongens. Drie tegen drie. De jongens onder begeleiding van Ron Boszhard, de meisjes worden aangestuurd door Britt Dekker. Die op haar beurt aardig wat fans heeft onder de jeugd. ,,Ik kende het programma al wel hoor’', zegt Elmar. ,,En ik heb ook wel eens eerder in een kano gezeten gelukkig. Maar toch ben ik best wel zenuwachtig.’’