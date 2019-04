Hardenbergse bermen ruiger door ‘groener’ maaibeleid

De verandering van het bermbeheer heeft vooral gevolgen voor de tweede maaironde, die in het najaar wordt uitgevoerd. Bermen gaan niet meer helemaal gekortwiekt de winter in, maar houden aan één zijde een wat ruigere begroeiing. ,,Voor insecten en andere dieren zijn dergelijke ruwe stukken van groot belang voor hun voortbestaan’’, schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad over het nieuwe groenbeleid. ,,In de afgelopen 25 jaar zijn we in ons land ruim twee derde van de insecten kwijtgeraakt. Hoewel veel insectensoorten niet het meest aaibaar zijn, zijn deze van groot belang voor een natuurlijk evenwicht, onder andere voor bestuiving van gewassen en het voorkomen van ziekten en plagen.’’ Bij het nieuwe bermbeheer wordt aan weerszijden van de weg een strook van ongeveer 1,20 meter breed elk najaar gemaaid, het restant inclusief eventueel aanwezige greppels eens in de twee jaar. In het ene jaar aan de ene kant, in het andere jaar aan de andere zijde van de straat.