Hardenbergse coalitie trekt knip voor initiatieven: liefst van inwoners of oppositie

Auto brandt volledig uit in Hardenberg: politie gaat uit van opzet

De schrik zit er goed in bij de 54-jarige eigenaar van een Fiat Punto in Hardenberg. Afgelopen nacht brandde zijn voertuig volledig uit en het scheelde maar een haar of het vuur was ook overgeslagen naar een woning in de Prinses Julianastraat. De politie rept van brandstichting.

13 mei