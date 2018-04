Hardenbergse Deathmetalband Altar herrijst na 15 jaar stilte

Hun debuut-LP 'Youth Against Christ' uit 1994 is op e-bay een collectors' item. Onlangs is nog een nieuwe release van de cd in Zuid-Amerika uitgebracht. Het eerste album van de Hardenbergse band Altar wordt op het festival integraal gespeeld.

In de jaren '90 was Altar een begrip in de wereld van de (death)metal. Er werden, door o.a. de VPRO, reportages gemaakt over de band, die bekend stond om zijn "kruistocht" tegen het geloof. Optredens werden regelmatig verboden op plaatsen waar gelovigen in opstand kwamen tegen Altar's muziek en songteksten.