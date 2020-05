Hardenbergse fabriek maakt 325.000 schorten per week en schenkt eerste 5.000 aan Saxenburgh

In Gramsber­gen klinkt op 4 mei op 10 plekken het taptoesig­naal

13:03 Samenkomen in grote groepen mogen we even niet vanwege de kans op corona-besmetting. Daardoor gaan herdenkingsplechtigheden op 4 mei in veel plaatsen niet op de traditiegetrouwe manier door. In Gramsbergen hebben ze daar wat op gevonden.