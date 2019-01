Hardenbergse fotografe in de race voor felbegeerde prijs

Een gebruinde, afgetrainde man die in een spierwitte boxershort zijn eigen blouse staat te strijken op bed. ,,Toen ik dat zag schoot het weer direct door me heen: ‘Wat hebben we hier?’’’, lacht Maureen van Dijk bij de herinnering. ,,De leraar van de fotovakschool heeft me dat zo goed meegegeven. Je moet jezelf altijd die vraag stellen. Stel je eens voor dat je daar staat en ineens dat ziet. Het is natuurlijk een hartstikke mooie jongen om te zien, mooi gebruind... En hij staat daar in zijn boxershort. Het is best een kwetsbare situatie. Ik heb in een split second bedacht dat ik dat moest vastleggen. Het is een grandioos beeld natuurlijk.’’