Hardenbergse haven breidt aanlegplaatsen uit

HELLP-syndroom Ilse uit Nieuwleu­sen lag op het randje van de dood, met een baby van 500 gram

21 juli Met een ondeugende blik sjouwt de kleine Josephien, gewapend met een knuffelaapje, door haar ouderlijk huis in Nieuwleusen. Haar moeder kijkt glimlachend toe. Niets aan het tafereel verraadt iets over de heftige tijd die het gezin heeft doorstaan. De jonge moeder kreeg het HELLP-syndroom, met 25 weken zwangerschap is ze bevallen. Hoe verwerk je zoiets? Ilse wil ouders helpen die ook een prematuur kindje hebben. Zodat zij alles kunnen vastleggen in een invulboek, voor later. Want het is wel je kraamtijd.