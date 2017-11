Hardenbergse jeugd moet zwemdiploma halen

Daarmee nam hij een motie over die in de algemene beschouwingen werd aangekondigd door PvdA-raadslid Gitta Luiten, en ook was ondertekend door ChristenUnie en CDA. Mede als gevolg van de afschaffing van het schoolzwemmen in de gemeente heeft circa 14 procent van de basisscholieren van groep 3 en 4 geen zwemdiploma, betoogde de PvdA-fractievoorzitter.

Ouders

,,Maar het opnieuw instellen van schoolzwemmen kost een half tot één miljoen, dat kan niet. Daarom moeten we onderzoeken hoe alle scholieren in de leeftijd van 6 tot 10 jaar zo spoedig mogelijk hun zwemdiploma kunnen halen.’’ Wethouder Prinsse reageerde positief en nam de motie uiteindelijk ook over. ,,Het is ontzettend belangrijk dat kinderen kunnen zwemmen, maar het is wel een verantwoordelijkheid van de ouders. Ze kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op het jeugdsportfonds. Ook kan het voor sommige ‘nieuwe inwoners’ van Hardenberg soms lastig zijn mee te doen aan gemengd zwemmen, daar kun je wat aan doen met doelgroepen.’’

Andere exploitatie

Amendementen van VVD’er Bert Gelling om het tekort bij de exploitatie van zwembad De Slag aan te pakken en slechts incidenteel extra geld hier voor uit te trekken, vond Prinsse overbodig. De oorzaken van de tekorten worden geanalyseerd, en rond de jaarwisseling komt er een voorstel voor een andere exploitatie van alle sportaccommodaties. Daarop trok Gelling die amendementen in.

Snelle fietsroute

Een motie van CU, D66 en PvdA, ondersteund door OpKoers.nu, waarin werd aangedrongen op een veilige snelle fietsroute van Zwolle naar Hardenberg, onder andere via de parallelweg van de N34 naar Hardenberg, werd ook ingetrokken, nadat het college een nota over de knelpunten en de kosten van noodzakelijke maatregelen aankondigde.

D66-raadslid Jacco Rodermond vroeg om weer een jongerenraad in te stellen. Daarop beloofde burgemeester Peter Snijders een notitie waarin staat wat Hardenberg allemaal al doet om de jeugd bij de gemeente te betrekken, en hoe dat nog beter kan.

Basisinkomen