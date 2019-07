Hardenbergse kerken schuiven samen aan bij 'Hardstikke Cultuur’

De tweede editie van ‘Hardstikke Cultuur’ laat in de laatste volle week van september nòg meer zien van het culturele leven in en rond Hardenberg. Het programma is uitgebreid met filmvoorstellingen in de open lucht, muziek van The Boss in het Bostheater Gramsbergen, en op zondag een familiemiddag dankzij de samenwerkende Hardenbergse kerken.

Vorig jaar ging het nieuwe festival voorzichtig van start met twee dagen waarin amateurs en professionals hun kunsten en kunnen presenteerden op gebied van bijvoorbeeld muziek, dans, theater en beeldende kunst. De tienkoppige werkgroep sprak toen al de wens uit om er een hele ‘uitweek’ van te maken, en die ambitieuze woorden hebben de organisatoren nu omgezet in nog meer daden. ,,Vorig jaar was het op donderdag en zaterdag, nu is het festival van donderdag tot en met zondagmiddag. We komen steeds dichter bij die week’’, vertelt Anja Dalhuisen van de Cultuurkoepel Vechtdal enthousiast.

Kerken samen

,,Vorig jaar waren we al in gesprek met de kerken, maar toen was het te kort dag’', vertelt Jan Maarten Veurink, als directeur van theater De Voorveghter nauw betrokken bij het meerdaagse festival. ,,Samen met Bert Nonkes heb ik deelname gepromoot bij het Platform Kerken, waar de meeste kerken in deze gemeente bij zijn aangesloten. Bijna allemaal doen ze mee, die samenwerking is uniek want vroeger hielden ze meestal afzonderlijk activiteiten. Daar zijn we blij mee want ook de kerken zijn heel belangrijk voor het culturele leven in Hardenberg. ‘Hardstikke Samen!’ gaat dat nieuwe onderdeel heten. Het programma op die zondagmiddag wordt heel afwisselend, ook leuk voor niet-kerkgangers zoals ik.’’

Openluchtbioscoop

Nieuw op de vrijdag is een filmmiddag van Bios Hardenberg in de open lucht voor jeugd en families, en 's avonds een muziekfilm voor volwassenen op het Badhuisplein. Dat wordt overigens wel een lastige keuze voor muziekliefhebbers, want in samenwerking met de Voorveghter treedt die avond in het Bostheater Gramsbergen zanger Tim Akkerman op die de popklassiekers van Bruce Springsteen alias The Boss vertolkt. ,,Het festival kent geen grenzen en is gemeentebreed, verbinden is het sleutelwoord’’, benadrukt mede-organisator Ad Hofsink. Naast De Voorveghter, Cultuurkoepel Vechtdal en de gezamenlijke kerken wordt het evenement opgezet in samenwerking met Centrummanagement Stad Hardenberg, Stichting Hardenberg Promotie en Stichting HaFaBra (Harmonie, Fanfare en Brassband). Die stichting voor muziekonderwijs in Hardenberg houdt op de donderdag weer ochtend- en middagvoorstellingen met en voor basisscholieren.

Volledig scherm Hardstikke Cultuur beleefde vorig jaar een prima primeur. Mede dankzij jonge muzikanten in het HaFaBra-orkest. © Hardstikke Cultuur

Straatmuzikanten

Het vorig jaar ook zo succesvolle straatmuzikantenfestival ‘Geld in je pet!’ keert eveneens terug. Jong en oud krijgt een pet met logo plus een rode loper, waarop ze mogen optreden. ,,Vorig jaar overstemden sommige muzikanten elkaar, deze keer mag je de zang niet meer versterken waardoor de deelnemers nog meer op hun eigen stem aangewezen zijn’’, legt Anja Dalhuisen uit. ,,De jongste muzikanten krijgen de mooiste plekken in het centrum, wie meer ervaring heeft staat iets verderop.’’

Volledig scherm Deelnemers aan het straatmuzikantenfestival ‘Geld in je pet!’konden muntjes verzamelen in een speciale pet. © Hardstikke Cultuur

Cultuurmarkt

Zaterdag wordt in het stadscentrum een cultuurmarkt gehouden, waar professionals en amateurs hun diensten aanbieden en kunsten presenteren. Dat kan uiteenlopen van schilderen en beeldhouwen tot dansen en zingen, met kraampjes vol informatie en een centrale plek voor allerlei optredens. In de winkelstraten treden artiesten uit binnen- en buitenland die zaterdag op in het kader van het Overijsselse straattheaterfestival ‘Kunsten op Straat’.

Volledig scherm het Overijsselse straattheaterfestival ‘Kunsten op Straat’ maakt weer deel uit van ‘Hardstikke Cultuur’. © Hardstikke Cultuur

Preview-avond

Evenals vorig jaar houdt theater De Voorveghter ook tijdens de tweede jaargang van 'Hardstikke Cultuur’ op zaterdag een gratis ‘preview-avond’. Daarin lichten artiesten een tipje van de sluier op van de voorstellingen waarmee ze later in het seizoen op de planken staan van het Hardenbergse theater. Zoals cabaretier Martijn Kardol, de Groningse streektaalzangeres Marlene Bakker, Cor Sanne en de Blue Grass Boogiemen, ‘Ashton Brother’ Joost Spijkers die solo gaat als zanger, muziektheater van Afghanistan-veteraan Erik Krikke en 7even Bridges, en musicalartiest Janke Dekker die met haar in opera gespecialiseerde dochter Amy Egbers het podium betreedt. De presentatie is in handen van Bert Eeftink, de presentator van RTV Oost die eind januari ook weer in De Voorveghter optreedt als zijn succesvolle typetje ‘Helligen Hendrik’.