Hardenbergse kopschopper moet tóch de cel in van de rechter

M.F. uit de gemeente Hardenberg stond in het gevecht op 22 januari vorig jaar op de Vechtbrug in Hardenberg net iets eerder op dan zijn tegenstander. Volgens hem zonder er over na te denken haalde hij uit met zijn linkerbeen. Hij raakte het hoofd van het slachtoffer dat net bezig was op te staan. De man ging neer en het werd stil. Omstanders dachten dat de man was overleden. Hij kwam uiteindelijk in het ziekenhuis in Zwolle bij. Zijn kaak bleek op twee plekken gebroken. Hij at wekenlang door een rietje omdat hij geen vast voedsel naar binnen kreeg.