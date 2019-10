Hardenbergse leerlingen beloven te consuminderen net als Beer Tad

Beer Tad houdt het langer vol . Het is de titel van het nieuwe kinderboek van Eberhard Dijkhuis dat door zijn Hardenbergse bedrijf Hibertad is gemaakt en uitgegeven. Donderdagochtend las wethouder Alwin te Rietstap voor aan twee klassen in het gebouw van de Rabobank.

De wijsheid over circulaire economie - zoveel mogelijk hergebruiken en zo min mogelijk foodprints achterlaten - wordt de kinderen met de paplepel ingegoten met dit boek. Het is bewust een kinderboek geworden, met een kadertje voor de ouders. Want de jeugd heeft de toekomst.

Oranje bak

Beer Tad maakt in het boek heel veel mee. Van een oud verfblik een pennenbakje maken bijvoorbeeld. Een keer geen vlees bij het eten. Een stoel bouwen van oud hout. Scheiden, met de groene, grijze en de oranje bak waar het plastic in kan. Doe je dat niet, dan wordt het de plastic soep in zee. Niet meer lineair, maar circulair. Producten weer terug in de kringloop zonder hoofdletter. ‘Want de natuur bestaat van oorsprong al uit kringlopen’, meldt het boek. Water hergebruiken in een huishouden, het kan. Beer Tad is helemaal enthousiast geworden door zijn oom en wil graag meteen meehelpen aan een betere wereld. Van de vele voetballen in zijn kast houdt hij er eentje zelf. De andere ballen geeft hij weg aan kinderen in zijn straat. Dat is niet alleen erg lief, maar door te consuminderen maakt hij de wereld ook meteen een beetje mooier.

Spijkerbroek

De kinderen van obs ’t Spectrum en obs Baalder luisteren aandachtig naar de voorlezende wethouder die zichzelf soms betrekt bij het verhaal. ,,Een spijkerbroek weggooien is zonde. Ik knip de pijpen eraf, dan kan hij nog als korte broek gedragen worden.” Dijkhuis doet een been omhoog. ,,Ik huur mijn spijkerbroek. Ik breng de oude broek weg. Daar wordt weer een nieuwe van gemaakt en ik krijg weer een nieuwe. En is een huis kapot? Dan kun je van de oude stenen weer een nieuw huis bouwen.’' Sommige kinderen geven aan dat ze al duurzaam bezig zijn, net zoals de beer in het boek dat ze na afloop meekrijgen.